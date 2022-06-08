У Білорусі фрілансера Радіо Свобода засудили до 6 років ув’язнення посиленого режиму

У Білорусі фрілансеру білоруської служби Радіо Свобода Андрію Кузнечику дали шість років ув’язнення посиленого режиму, повідомила у фейсбуці його дружина. Сьогодні у Могилівському обласному суді розпочався закритий судовий процес. Журналіста звинуватили у «створенні екстремістської групи».

Андрія Кузнечика затримали 25 листопада 2021 року під час велопрогулянки у Мінську. У квартирі журналіста провели обшук, було вилучено телефони, комп’ютери й готівку. Наступного дня суд звинуватив Кузнечика у дрібному хуліганстві та засудив його до десяти діб арешту. Після закінчення цього терміну журналісту ще двічі давали по десять діб за тією самою статтею. Кузнечик себе винним у хуліганстві не визнав.

У середині грудня журналіст мав вийти на волю, проте його знову затримали у СІЗО. Родичам Кузнечика повідомили, що проти нього порушено кримінальну справу, але не уточнили, за якою статтею. У травні 2022 року стало відомо, що Кузнечика перевели із мінського СІЗО до могилівської в’язниці.

Поки Кузнечик перебував у СІЗО, білоруський суд визнав екстремістськими канали Білоруської служби Радіо Свобода у Telegram і YouTube. 23 грудня стало відомо, що саму редакцію також визнали екстремістською.

У липні 2021 року у Мінську силовики розгромили офіс білоруської служби Радіо Свобода. Декілька журналістів було затримано, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

У грудні президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода закликав звільнити Кузнечика. «Андрію має бути дозволено негайно повернутися до його сім’ї. Журналістика – не злочин», – йшлося у зверненні корпорації.