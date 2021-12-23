На арештованого в Білорусі журналіста Радіо Свобода Кузнечика відкрили кримінальну справу

Журналіста Радіо Свобода Андрія Кузнечика не випустили з-під варти майже через місяць після арешту та ув’язнення в тюрмі на Окрестіна. Його родичас повідомили, що на нього відкрили кримінальне провадження, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

При цьому їм не уточнюють, за якою статтею відкрили кримінальне провадження. Рідним також повідомили, що Андрія Кузнечика планують перевести до Мінського слідчого ізолятора №1 на вулиці Валадарського.

Андрія Кузнечика затримали 25 листопада, наступного дня засудили до 10 діб арешту, але 5 грудня не відпустили, знову ув’язнивши на 10 діб. Але й 15 грудня його знову засудили до 10 діб під вартою.

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Фрілансер Радіо Свобода провину за адміністративними статтями не визнав, жодних передач йому в тюрмі не приймали.

22 грудня Білоруська асоціація журналістів зажадала від влади негайно надати інформацію про те, де і в якій справі тримають журналіста.

Президент Радіо Свобода/Радіо Свобода Джеймі Флай раніше висловив глибоку стурбованість здоров’ям та безпекою білоруського фрілансера Андрія Кузнечика і закликав його звільнити.