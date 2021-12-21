Західні ЗМІ в Україні розширюють присутність. Київ перетворюється на хаб міжнародних медіа

Західні медіа розширюють свою присутність в Україні. «Голос Америки» призначав першого керівника у Східній Європі, який працюватиме в Києві. З часом кількість продукції, що виробляється в Україні, нарощують також «Радіо Свобода» та німецький державний мовник Deutsche Welle. Київ стає хабом міжнародних медіа через посилення загроз з боку Росії та ускладнення в роботі московських представництв іноземних ЗМІ, зауважують експерти.

Україні потрібна допомога Заходу у захисті не лише від збройної, а й від інформаційної агресії, зазначає у коментарі Радіо Свобода журналіст, публіцист, телеведучий Юрій Макаров. На його думку, розширення представництв міжнародних ЗМІ у Києві свідчить про те, що західні партнери надалі працюють над розбудовою противаги російському впливу.

Наявність додаткових маяків, на які можна орієнтуватися, сприятиме підйому української преси

«Коли йдеться про протидію у гібридній війні, то наших власних сил тут явно недостатньо, потрібні якісь глибокоешелоновані зусилля тих, кого ми вважаємо союзниками. Крім того, це свідчить, що союзники пам’ятають, що вони союзники, бо з ними це трапляється геть не завжди.

Крім того, наша власна преса не завжди показує зразки якості та сумлінності, і наявність додаткових маяків, на які можна орієнтуватися, на яких можна відкалібрувати свої уявлення про фах, сприятиме, принаймні теоретично, підйому власне української преси, щоб Україну відрізняли від Росії, щоб виокремити наше власне обличчя.

Також якщо країни Заходу вкладають сюди, зусилля, ресурси, гроші, то, напевно, принаймні, частині її істеблішменту не байдуже – віддати Україну на поталу апетитам Росії, чи спробувати таки попручатися», – наголошує Макаров.

«Голос Америки» декларує намір посилити інформування міжнародної аудиторії про тактику та вплив Кремля. Для цього було створено посаду керівника зі Східної Європи, на яку призначили екскерівницю української служби Мирославу Гонгадзе. Для роботи над розбудовою нового напрямку мовлення вона переїде до Києва.

Про Україну з України

Відтак світ отримуватиме більше інформації про агресію Росії та про Україну з самої України, зазначає у коментарі Радіо Свобода медіаменеджерка, голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Світлана Остапа. Вона вважає, що такі повідомлення будуть більш точними та правдивими.

На жаль, більшість новин про Україну у світі іноземці дізнаються з російських медіа

«Звісно, це пов’язано із загостренням навколо України. Сподіваюся, що це буде результативно. Це все ж дуже відомі професійні медіа, які мають багаторічний досвід. Те, що іномовники розширюють свої редакції – це позитив. Це пов’язано також з тим, що в Україні немає сильного іномовлення, воно дуже слабеньке і немає такої популярності.

Ми зараз в епіцентрі подій, пов’язаних із загрозами з боку Росії. Гадаю, добре, що зараз знайшлися люди, які готові працювати і розширювати свої представництва в Україні. Це буде посилювати нашу суб’єктність. На жаль, більшість новин про Україну у світі іноземці дізнаються з російських медіа. Це викривлена інформація та маніпуляції щодо України», – каже Остапа.

У Росії небезпечно

Відтак світ має чути про Україну напряму, а не крізь «російські фільтри», зауважує в коментарі Радіо Свобода медіа-експерт Отар Довженко. Він додає, що західні медіа практично втратили можливість правдиво розповідати про Росію з території цієї країни.

Міжнародні редакції можуть запропонувати більшу кількість ексклюзивів, ніж вдається здобувати українським ЗМІ

«Нині журналістам небезпечно працювати у Росії. Якщо раніше всі ці медіа могли гніздитися у Росії, і дуже багато такого було, що російські служби, або московські корпункти західних медіа висвітлювали події в Україні. Тепер це просто фізично небезпечно.

Крім того, було багато нарікань на упередженість московських кореспондентів. Американець ти чи німець, чи француз, але якщо живеш у Росії, читаєш російською мовою російські медіа, то ти починаєш дивитися на події в Україні, Молдові, Білорусі трішечки російськими очима. Ми багато разів бачили, фіксували такі приклади, коли яка–небудь західна поважна редакція випускала матеріал, в якому писалася якась антиукраїнська єресь, то придивившись, хто написав, бачили, що московський кореспондент.

Крім того, міжнародні редакції можуть запропонувати більшу кількість ексклюзивів, ніж вдається здобувати українським ЗМІ. Тут спрацьовує рівень професіоналізму, а також те, що для українських політиків реноме західних міжнародних медіа є вищим, до них ставляться часто більш шанобливо, навіть іноді побоюються», – говорить Довженко.

Радіо Свобода від 2014 року збільшило виробництво телевізійної продукції, запустило кілька а проєктів, спрямованих на інформування жителів окупованої частини Донбасу та Криму, а 2017 року разом з «Голосом Америки» створило російськомовний телеканал «Настоящее время», який значну частину контенту виробляє в Україні.

Від 2021 року частина працівників російської та білоруської служб Радіо Свобода працюють з Київського бюро.

Редакція Deutsche Welle після 2013 року значно розширила свою діяльність в Україні, зокрема відкрила власний корпункт у Києві. До цього новини про Україну створювали переважно російські журналісти з корпункту в Москві. Крім того, тепер DW має україномовний телеканал.