Зеленський: ми не можемо прийняти тезу про вступ до ЄС через 30 років і до НАТО «колись там»

Президент Володимир Зеленський відкрив з’їзд послів України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» в Гуті 21 грудня. Виступаючи на відкритті, він озвучив своє бачення змін, яких потребує українська дипломатія.

«Ми живемо в новій реальності, де глобальні зміни відбуваються щомісяця щотижня, навіть щодня. І не треба бути Генрі Кіссинджером, щоб дійти простого, логічного висновку, що в цих умовах ми маємо змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики. Сьогодні вона потребує багатьох речей, я хотів би зупинитися на чотирьох пріоритетних. Перша – це швидкість. З надмірно консервативної, а тому дуже повільної наша дипломатія має стати жвавою, динамічною, тобто швидкою», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що 21 грудня виповнюється 14 років із дня, коли сусіди та партнери України – Польща, Словаччина, Угорщина, країни Балтії – увійшли до Шенгенської зони, а Румунія та Болгарія стали членами Європейського Союзу.

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«Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка також дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО – колись там, через років 50, десь там буде. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі. Саме тому на початку я говорив про інший стиль діалогу», – додав президент.

За його словами, Україна прагне «якомога скоріше» розблокувати мирне врегулювання війни на Донбасі, повернути окупований Крим, вступити до ЄС «в найближчі роки» і отримати «дуже чітку часову перспективу від НАТО».

«Хочемо її отримати в 2022 році. Для досягнення цього нам потрібна друга річ – креативність. Креативність, бажання швидкого результату змушує нас чекати усі можливі шляхи задля досягнення результату. Приклад цього – декларації на підтримку європейської перспективи України, які вже підписали сім країн», – сказав Зеленський.

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Він закликав дипломатів «не чекати, поки хтось вирішить наші проблеми за нас, а щоденно шукати й пропонувати нові механізми».

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд в серпні 2021 року висловила думку, що Україні потрібно 20 років, щоб бути готовою до членства в Європейському союзі.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у вересні заявив у інтерв’ю Радіо Свобода, що наближенню до європейської перспективи сприяє просування необхідних реформ та зближення України та Євросоюзу.