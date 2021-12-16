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Україна, Грузія та Молдова закликали ЄС визнати європейську перспективу трьох країн

Президенти Грузії Саломе Зупабішвілі, Молдови Мая Санду, України Володимир Зеленський та Європейської ради Шарль Мішель (фото ілюстративне)

Лідери України, Грузії та Молдови ухвалили спільну заяву на полях саміту «Східного партнерства», який відбувся в Брюсселі 15 грудня. Три країни закликали Євросоюз визнати перспективу потенційного членства в обʼєднання європейських народів.

«Ми нагадали, що згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов’язується їх просувати, може подати заявку на вступ до Європейського Союзу», – ідеться в заяві.

Зі своєї сторони, Україна, Грузія та Молдова «підтвердили рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі».

«У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України», – наголосили лідери трьох держав.

Президент України Володимир Зеленський 15 і 16 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі. 15 грудня Зеленський узяв участь у шостому саміті «Східного партнерства», а сьогодні проводить переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, за підсумками яких вони виступлять зі спільною заявою для преси в штаб-квартирі альянсу.

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