Україна, Грузія та Молдова закликали ЄС визнати європейську перспективу трьох країн

Лідери України, Грузії та Молдови ухвалили спільну заяву на полях саміту «Східного партнерства», який відбувся в Брюсселі 15 грудня. Три країни закликали Євросоюз визнати перспективу потенційного членства в обʼєднання європейських народів.

«Ми нагадали, що згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов’язується їх просувати, може подати заявку на вступ до Європейського Союзу», – ідеться в заяві.

Зі своєї сторони, Україна, Грузія та Молдова «підтвердили рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі».

«У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України», – наголосили лідери трьох держав.

Президент України Володимир Зеленський 15 і 16 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі. 15 грудня Зеленський узяв участь у шостому саміті «Східного партнерства», а сьогодні проводить переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, за підсумками яких вони виступлять зі спільною заявою для преси в штаб-квартирі альянсу.