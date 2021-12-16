Зеленський зустрівся з канцлером Австрії, який вважає шкідливими санкції проти «Північного потоку-2»

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі 15 грудня зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

Згідно з повідомленням, на переговорах ішлося насамперед про економічну співпрацю двох держав за підсумками офіційного візиту президента України до Австрії у вересні 2020 року. «Частина наших домовленостей уже реалізується, оскільки австрійський бізнес визнає позитивний ефект внутрішніх реформ в Україні та відкриває нові перспективи на нашому ринку», – заявив Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання на фіксацію Австрією європейської перспективи України у спільній декларації. Глава української держави подякував канцлеру Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінив участь австрійської сторони в установчому саміті Кримської платформи.

У повідомленні Офісу президента не вказано, чи обговорював Зеленський із Негаммером заяву австрійського політика, що санкції проти газопроводу «Північний потік-2» через ситуацію на російсько-українському кордоні зашкодять Євросоюзу.

В інтервʼю газеті Die Welt канцлер закликав ввести газопровід в експлуатацію, як і планувалося, оскільки країни ЄС «потребують газу і нафти». Він заявив, що в тому числі для Австрії важливо забезпечити енергопостачання з якомога більшої кількості джерел.

«Я не пов’язую введення в експлуатацію «Північного потоку-2» з поведінкою Росії в Україні. Але ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом. Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося у минулому», – сказав Негаммер.

Раніше влада США закликала Німеччину – в разі нового вторгнення Росії в Україну – відмовитися від «Північного потоку-2», який має доставляти російський газ через Балтійське море до Німеччини і решти ЄС.

Газопровід уже добудували, але ще не сертифікували. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 12 грудня пояснила це тим, що проєкт не відповідає європейським правовим нормам, тому поки що не може бути запущений.

Після її заяви, ціна газу в Європі перевищила 1400 доларів за тисячу кубометрів вперше з початку жовтня.