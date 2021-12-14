Канцлер Австрії: санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що санкції проти газопроводу «Північний потік-2» через ситуацію на російсько-українському кордоні зашкодять Євросоюзу. Про це він заявив в інтерв’ю газеті Die Welt.

Канцлер закликав ввести газопровід в експлуатацію, як і планувалося, оскільки країни ЄС «потребують газу і нафти». Він заявив, що в тому числі для Австрії важливо забезпечити енергопостачання з якомога більшої кількості джерел.

«Я не пов’язую введення в експлуатацію «Північного потоку-2» з поведінкою Росії в Україні. Але ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом. Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося у минулому», – сказав Негаммер.

Раніше влада США закликала Німеччину – в разі нового вторгнення Росії в Україну – відмовитися від «Північного потоку-2», який має доставляти російський газ через Балтійське море до Німеччини і решти ЄС.

Газопровід уже добудували, але ще не сертифікували. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 12 грудня пояснила це тим, що проєкт не відповідає європейським правовим нормам, тому поки що не може бути запущений.

Після її заяви, ціна газу в Європі перевищила 1400 доларів за тисячу кубометрів вперше з початку жовтня.

Негаммер своїм висловом продовжив лінію колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца, котрий у жовтні пішов у відставку на тлі корупційного скандалу. Курц також наголошував, що будівництво «Північного потоку-2» відповідає економічним інтересам Австрії.

Попередній уряд Німеччини також виступав за реалізацію проєкту. Нинішня коаліція соціал-демократів, Вільних демократів і «Зелених» у коаліційній угоді не згадує саме «Північний потік-2». Проте партія «Зелених», яку представляє Бербок, виступає проти реалізації проєкту.

Проти будівництва газопроводу виступають також США, Україна та низка країн Євросоюзу. Противники проєкту вважають, що Росія зможе використати його як важіль тиску інших країн. Київ також побоюється, що через «Північний потік-2» припиниться транзит газу через українську територію.