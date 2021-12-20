Боррель про Україну: «одних лише слів недостатньо, щоб змінити розрахунки російської влади»

Європа мусить бути «твердою та об’єднаною» перед загрозою подальшої російської агресії проти України. Про це йдеться в блозі Верховного представника Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки, оприлюдненому 19 грудня.

У блозі Боррель згадав про ситуацію в Білорусі, де тривають політичні переслідування опозиції, та загрозу масштабного вторгнення Росії в Україну.

«Щодо України всі дійшли згоди, що настав час бути твердими й об’єднаними та завадити можливим подальшим діям Росії. Ми повинні дотримувати ключових принципів, на яких побудована європейська спільнота і які також окреслені в Паризькій хартії 1990 року та Гельсінському заключному акті НБСЄ/ОБСЄ – всі вони підписані Росією», – пише Боррель.

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До цих принципів, зокрема, входять визнання суверенітету та територіальної цілісності держав, непорушність визнаних кордонів та свобода кожної країни обирати зовнішню політику.

«Європейська рада погодилася надіслати переконливе повідомлення російському керівництву, що будь-які дії проти України та цих принципів, військовими чи гібридними методами, матимуть серйозні наслідки», – зазначає голова дипломатії ЄС.

Боррель визнав, що наміри Кремля неочевидні, висловивши думку, що варто «сподіватися на краще і готуватися до гіршого».

«Ми знаємо, що одних лише слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунки російського керівництва, і тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили подовжити чинні економічні санкції та попередили, що будь-який крок Росії проти України матиме тяжкі наслідки», – додає він.

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Голова зовнішньополітичної служби також заявив, що Євросоюз повинен бути учасником обговорення вимог Росії до НАТО.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Російська сторона відкидає повідомлення про ймовірне вторгнення військ на територію України. За словами президента Росії Володимира Путіна, Москва має оборонну позицію, побоюючись, що Київ надто зближується з НАТО.