ЄС «визнає» ініціативу України, Молдови та Грузії посилити співпрацю з блоком

Європейський Союз визнає наміри України, Молдови та Грузії посилити співпрацю з ЄС – про це йдеться в заяві Генерального секретаріату Ради Євросоюзу за підсумками саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

«Відповідно до принципів відмінностей та інклюзивності, ЄС визнає ініціативу трійки асоційованих партнерів – Грузії, Республіки Молдова та України – щодо посилення співпраці з ЄС та бере до уваги посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаних з імплементацією Угод про асоціацію та Поглиблених і всеохопних зон вільної торгівлі, а також щодо співпраці в рамках «Східного партнерства», – йдеться в заяві.

Блок планує досліджувати разом із партнерами варіанти для посиленої галузевої співпраці, в тому числі «зеленої» та цифрової трансформації, забезпечення зв’язку, енергетичної безпеки, правосуддя та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров’я.

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У той же час ЄС «продовжує наголошувати на важливості принципу інклюзивності, забезпечення рівного доступу до можливостей та ресурсів усім зацікавленим партнерам».

Блок також привітав нещодавні підписання угод про спільний авіаційний простір з Вірменією та Україною та домовленості про визнання українських COVID-документів.

Лідери України, Грузії та Молдови раніше ухвалили спільну заяву на полях саміту «Східного партнерства», який відбувся в Брюсселі 15 грудня. Три країни закликали Євросоюз визнати перспективу потенційного членства в обʼєднання європейських народів.