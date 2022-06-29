Радіо Свобода засуджує внесення білоруського журналіста Лосика до переліку терористів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) засуджує внесення режимом Лукашенка ув'язненого журналіста Білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосика до переліку терористів.



Лосика заарештували білоруські агенти у червні 2020 року і судили за сфабрикованими звинуваченнями, зокрема в «організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок» та «підготовці до участі в масових заворушеннях». Після п’ятимісячного судового процесу, який проходив за закритими дверима, Лосика визнали винним і засудили до 15 років ув’язнення в грудні 2021 року. Після арешту Лосик зазнав серйозного фізичного та психологічного тиску, а також провів тижні голодування на знак протесту проти свого затримання.



«Ця ескалація є кричущим зловживанням державними повноваженнями і підкреслює зневагу режиму Лукашенка до журналістів, які викривають правду», – сказав президент і виконавчий директор Радіо Свобода Джеймі Флай. – «Ми продовжуємо вимагати негайного звільнення Ігоря з в’язниці, щоб він міг повернутися до дружини та дочки».

Напередодні КДБ Білорусі додав Лосика до переліку терористів. Раніше цього місяця журналіст Білоруської служби Радіо Свобода Андрій Кузнечик був засуджений до шести років ув’язнення суворого режиму за фіктивними звинуваченнями у створенні або участі в «екстремістській організації». Журналіст Білоруської служби Олег Груздилович також отримав у березні півтора року колонії за «участь» у масових акціях протесту, які він висвітлював.



Крім того, Радіо Свобода було додано до білоруського реєстру «екстремістських організацій» у грудні 2021 року, у бюро Радіо Свобода в Мінську було проведено обшук і опечатано білоруськими силами безпеки в липні 2021 року.