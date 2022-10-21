Білорусь: дружину ув’язненого журналіста Радіо Свобода не випустили з-під варти, попри завершення терміну затримання

Влада Білорусі не звільнила дружину ув’язненого журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка, незважаючи на те, що закінчився термін її попереднього затримання.

21 жовтня батьки Дар’ї Лосік повідомили Радіо Свобода, що їхня дочка залишається в СІЗО в місті Брест на заході країни. Вони також повідомили, що подають документи на опіку над чотирирічною донькою Лосіків Пауліною.

Дар’ю Лосік затримали вранці 18 жовтня після обшуку в неї вдома. Затримання мало тривати 72 години до обрання судом запобіжного заходу за кримінальною справою, деталі якої поки невідомі.

Оскільки рішення про запобіжний захід не було, вона на законних підставах могла вийти на свободу вранці 21 жовтня. Подальше її затримання на цей момент вважається незаконним.

Telegram-канал BGM, заснований чоловіком Дар’ї Лосік, посилаючись на кілька інших Telegram-каналів, близьких до влади, 18 жовтня написав, що їй загрожує звинувачення через інтерв’ю польському телеканалу «Белсат», який білоруська влада закрила і назвала екстремістським у липні минулого року.

США закликали до негайного та безумовного звільнення Дар’ї Лосік, президент Радіо Свобода Джеймі Флай також вимагав негайного її звільнення і засудив її затримання.

У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення тоді засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів та опозиційних політиків й активістів.

Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою.