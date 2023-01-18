Зеленський: Донбас – епіцентр найбільш «жорстоких і принципових боїв»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Донбас – епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв.



«Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів», – розповів він у своєму відеозверненні.



Зеленський також подякував Канаді, яка оголосила про оборонний пакет для України, – «це дуже вчасно й вагомо».

Генеральний штаб ЗСУ заявляють, що противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів, основні зусилля зосереджує на наступі на Бахмутському напрямку, також веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.