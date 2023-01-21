Армія РФ вкотре атакувала Сумщину, поранено підлітка – ОВА

Війська РФ на Сумщині під час чергового обстрілу поранили дитину, йдеться у повідомленні голови ОВА Дмитра Живицького в телеграмі в суботу, 21 січня.

«Сьогодні близько 13-ї години ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району. Росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. Десять мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів», – розповів він.

За словами місцевого чиновника, вибухівка армії РФ поцілила також і в один із будинків, він повністю знищений.

«У ньому якраз і перебував на момент обстрілу 17-річний хлопець. Дивом вижив – його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні. Наразі життю хлопця вже нічого не загрожує», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.