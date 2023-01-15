Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини протягом дня – Живицький

Російська армія завдала 44 ударів по прикордонних районах Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади», – заявив він.

Зокрема, в Краснопільській громаді прикордоння зазнало обстрілів із мінометів, також удару вибуховим пристроєм із безпілотника.

«По Білопільській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 15 прильотів. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівки. Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони росії, 3 прильоти», – перелічив Живицький.

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У Хотінській громаді російські обстріли пошкодили дитячий садок та шкільний стадіон у селі Кіндратівка.

За даними голови ОВА, в усіх випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.