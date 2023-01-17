Війська РФ обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні – ОВА

Російська армія у вівторок обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

«Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав він.

Янушевич зазначив, що це вже другий удар по підприємству – під час першого, 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.