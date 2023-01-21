На Донеччині троє людей підірвались на мінах, є загиблі – поліція

На Донеччині троє людей підірвались на мінах, котрі залишила російська армія, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

У поліції додали, що двоє із постраждалих не вижили. Правоохоронці закликали людей уникати відвідування лісосмуг, районів, де велися активні бойові дії.

«Розмінування триває, про всі небезпечні місця, виявлення боєприпасів – повідомляйте нам», – додали у поліції.

У листопаді в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.