З Вугледара евакуювали останнього неповнолітнього, в місті залишається ще понад 300 дорослих – поліція

З Вугледара Донецької області евакуювали останнього неповнолітнього з родиною, повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

«Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлялися виїжджати з Вугледару. Багатоповерховий будинок, у підвалі якого оселилася родина, знаходиться на околиці міста, в кілометрі від окупаційних військ. Попри те, що на всю сім’ю чекали рідні у більш безпечному населеному пункті, батьки були впевнені, що їхній підвал є найбезпечнішим місцем… Правоохоронцям вдалося вмовити голову родини на евакуацію. На броньованому транспорті евакуаційний екіпаж вивіз сім’ю до бабусі в місто Курахове» – розповіли правоохоронці.

В поліції зазначають, що ситуація у Вугледарі напружена, в місті лишається понад 300 дорослих, які відмовляються залишати місто.

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Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

До вторгнення РФ у місті проживало приблизно 15-17 тисяч людей.