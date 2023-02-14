«Примус до лояльності». У кого окупанти відбирають майно?

Яке майно почали відбирати російські окупанти у жителів Херсонської і Запорізької областей? Чи можливо його убезпечити? Які об’єкти цікаві загарбникам у першу чергу і як вони їх використовують, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На Херсонщині окупанти розпочали конфіскацію майна у нелояльних до них підприємців. Зокрема, у селищі Залізний Порт Скадовського району російська так звана адміністрація здійснює перепис та конфіскацію у місцевих жителів неперереєстрованого за російським законодавством бізнесу. Ідеться про пансіонати, кафе та ресторани, повідомили 27 січня у Генеральному штабі Збройних сил України. Подібні заходи окупанти почали проводити також у Нижніх Сірогозах Генічеського району, зазначили у херсонському виданні «Мост».

У серпні минулого року у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що російські окупаційні сили тиснуть на підприємців області з вимогою переоформити документи у створеній ними так званій податковій. Тим, кажуть, хто відмовляється, погрожували відібрати чи закрити бізнес.

Крім того, окупанти заявили, що землі людей, які виїхали з захопленої території Херсонщини, будуть «перерозподілені» у разі, якщо вони не повернуться, повідомляється у телеграм-каналі призначеного Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимира Сальдо. У повідомленні, оприлюдненому 11 лютого, сказано, що «власникам землі, які залишили регіон, доведеться повертатися та працювати. Інакше їхні землі буде перерозподілено».

Під загрозою «конфіскації» – не тільки бізнес?

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що окупанти збираються «конфісковувати» майно у всіх, хто відмовляється отримувати російські паспорти.

Лякають тим, що це майно будуть вилучати

«Окупанти зараз примушують людей отримувати російський паспорт. І, відповідно, після його отримання переоформлювати все майно за окупаційним ось цим незрозумілим російським законодавством. А тих, хто не отримує російський паспорт і, відповідно, не переоформив майно, то лякають тим, що це майно будуть вилучати. Це не тільки про приватне майно, це і про земельні ділянки, тобто земельні паї, які є у людей», – стверджує депутат.

«Тобто з приватними підприємцями та сільгосптоваровиробниками вони вже фактично закінчили цю історію і починають «націоналізовувати». Тепер вони взялися просто за фізичних осіб, і цим тепер лякають абсолютно всіх», – зазначив він.



Під загрозою «конфіскації» – також приватні будинки й квартири жителів Херсонщини, які виїхали з окупації, каже депутат.

ФСБшники і росгвардійці зараз масово заїжджають на окуповану територію Херсонщини

«Вони, як зараз, це використовують на Арабатській стрілці для примусового переселення, це по-перше. По-друге, для розселення своїх військових частин. І по-третє, це якраз те, що на зараз відмічається – посилення і збільшення кількості ФСБшників і росгвардійців, які зараз масово заїжджають на окуповану територію Херсонщини для того, щоб навести поліцейсько-військовий такий порядок на окупованих територіях», – зауважив Хлань.



За його словами, практику вилучення майна окупанти розпочали з Генічеська – міста, яке вони вважають своєю «столицею».

«У Залізному Порту стало більш відомо через те, що якраз їм і казали про те, що підприємців дуже багато ось зараз тут, на підконтрольній владі України території, які і порушили ці питання. Я це питання порушував якраз, коли окупанти розпочали цей процес, і розпочали вони його відповідно до Генічеська. Генічеськ – такий плацдарм окупаційної влади. Й, до речі, у нас на зараз там знаходяться ці окупаційні адміністрації, тому саме з Генічеська вони починають впроваджувати усі свої інновації», – пояснив депутат.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Особлива цінність – курортні обʼєкти»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов називає марними спроби окупантів опанувати місцевий бізнес.

«Нещодавно була нарада в Генічеську так званого окупаційного уряду за участі віцепрем'єра Російської Федерації (Марата Хуснулліна – ред.), де вчергове було наголошено на необхідності «перереєстрації» усіх підприємств, а також в особистій присутності власників бізнесів і земельних наділів на цій перереєстрації, при чому з російськими паспортами», – розповів він.

Представники окупаційної влади відверто залякують

«Після цього останній тиждень так звані органи влади, «військово-цивільні адміністрації» Генічеська, Скадовська та інші, дублюють ці повідомлення в пропагандистських групах, наприклад, в Telegram. Представники окупаційної влади відверто залякують: «Хто не приїде, у того будемо забирати», – додав Данилов.



Особливу цінність для російських окупантів становлять об'єкти курортної сфери, каже аналітик.

«Там дуже багато зловживань і по Лазурному, і по Залізному Порту, і по Арабатській стрілці, де місцеві гауляйтери це роблять під виглядом «націоналізації» чи інших таких заходів. На Арабатці, наприклад, взагалі грабують помешкання людей чи бізнес людей, про яких точно відомо, що вони виїхали з окупації. От приблизно те саме робиться в Залізному Порту», – стверджує Данилов.

Основна мета, яку переслідують загарбники – це примусити місцеве населення до лояльності та контролювати окуповану територію, вважає Данилов.

Вони збираються примусити фермерів виходити на поля

«Ввести це все в реєстр, примусити взяти паспорти та примусити людей грати за їхніми правилами. Вони ж збираються не тільки примусити перереєструватися. Вони збираються примусити фермерів виходити на поля, і це прямим текстом говориться, що якщо ви не будете обробляти, ми будемо забирати вашу землю. І, в першу чергу, якщо говорити про московських кураторів і ту вказівку, яка прийшла окупантам з їхнього центру, це опанування територій. А на місцях уже робиться, що завгодно», – каже Данилов.



«Гауляйтери чи російські якісь місцеві силовики, вони просто грабують і на цьому наживаються або намагаються отримати хабаря від власників бізнесу чи від фермерів для того, щоб ті відкупилися від тієї «націоналізації», а по факту розграбування майна і господарств», – наголошує він.



Більшість підприємців, які працювали в туристичній сфері на Херсонщині, перебувають на підконтрольній владі України території, додав експерт.

«Без паспорта РФ більші так звані податки»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що у цій частині Запорізької області загарбники на власний розсуд відбирали майно у місцевих підприємців ще від початку окупації.

Той аквапарк покинули й залишили його власнику з неймовірними боргами, поламаним обладнанням, з купою проблем

«Візьмемо кілька прикладів – заклади санаторно-курортної сфери, які використовуються і можуть дати якийсь прибуток лише влітку. От вони це майно брали лише влітку. Один з найяскравіших випадків – це аквапарк, який вони віджали на літо, покористувалися ним, понадавали людям послуги нібито безкоштовні від «добрих росіян». Потім той аквапарк покинули й залишили його власнику з неймовірними боргами, поламаним обладнанням, з купою проблем. Це один з таких прикладів, як вони використовують і як вони ставляться до цього майна», – пояснив він.



Житло окупанти так само можуть відібрати, без використання якихось формальних процедур, а за бажанням, каже Дудукалов.

Захоплення або займання якоїсь нерухомості, майна нічим не підтверджується, ніде не фіксується

«Останнім часом по деяких селах почали заїжджати ці військові, чи наймані, чи кадрові, не знаю. Вони почали заїжджати з родинами в тому числі. Коли вони займають (житло – ред.), то одразу видно, що не місцеві, видно, яка кількість. Загалом проблема є. І я не можу сказати, що вона якось формалізована, тобто переважно захоплення або займання якоїсь нерухомості, майна нічим не підтверджується, ніде не фіксується, не регламентується, навіть за їхніми законами», – зауважив політик.



«Я вже мовчу про непоодинокі випадки не тільки в Бердянську, Бердянському районі, коли просто в інший бік могла проїхати чиясь приватна машина, або чийсь приватний телевізор, який був у хаті під час обшуку, або в гаражі, які вони полюбляють зараз зламувати», – додав він.

Російські окупаційні сили почали примушувати підприємців до перереєстрації бізнесу влітку минулого року. Ті, хто не отримав російський паспорт, мають сплачувати більше так званих податків, розповів політик.

«Підприємці, які ведуть підприємницьку діяльність, але не мають російського паспорта, для них вони – громадяни інших держав. Це впливає на оподаткування не в кращий бік, відповідно, і тому місцеві підприємці координуються, кооперуються, щоб можна було використовувати якісь прогалини, хоча б мінімальні в їхньому законодавстві на свою користь і не витрачати багато грошей на податки», – повідомив Дудукалов.

«Бо ми розуміємо, що податкова система там не те, що відсутня, вона не передбачає прозорості й вона не передбачає якоїсь жодної адекватної звітності», – зауважив політик.

Показують якісь договори оренди, щоб не було питань в росіян, що це нібито безгосподарне майно

Дудукалов зазначив, що у підприємців Бердянська, які не пройшли перереєстрацію в окупантів, майно поки не відбирають. Втім, попередження про це є.

«Багато тих підприємців, які або продовжують діяльність від іншого імені формально, або вони виїхали, або не хочуть потрапити до колаборантів, або ті підприємці, які віддали своє майно на якесь тимчасове оперативне управління, знову-таки виїхавши, та показують якісь договори оренди, щоб не було питань в росіян, що це нібито безгосподарне майно».

Політик зазначив, що ті, хто представляє російську владу в окупації, кілька разів публікували списки майна, яке вони, на їхній погляд, визнають «безгосподарним» і публічно запитують про власника цього майна: «Якщо він нібито не з’явиться, то вони мають право вчиняти якісь подальші кроки для його «націоналізації». Оці списки кілька разів були опубліковані».

«Бази відпочинку заселені військовими»

Начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Світлана Македонська розповіла «Новинам Приазовʼя», що у цьому регіоні російські окупаційні сили з осені минулого року вимагали від місцевих жителів підтвердити право власності на житло, землю і майно.

Майже всіх підприємців, які були на території Приморської територіальної громади, викликала окупаційна вдала, щоб вони надали право власності на будівлі

«Що стосується бізнесу, саме підприємці, які мають бізнес, магазини, кафе, то така ж процедура. Це відбувалося дуже активно, майже всіх підприємців, які були на території Приморської територіальної громади, викликала окупаційна вдала, щоб вони надали право власності на будівлі цих підприємств, які їм належать», – повідомила вона.



«Якщо таких підприємців не було у Приморську, то їхні будівлі займали люди, які зараз ведуть там свій бізнес. Це стосується не тільки малого бізнесу, а також стосується і баз відпочинку», – додала Македонська.



На базах відпочинку влітку почали заселятися російські військові, каже посадовиця.

По селах, набережна, там було пограбоване майже все, навіть лінолеум

«Всі бази відпочинку і дитячі оздоровчі табори були заселені військовими. Також спостерігається мародерство. І деякі бази відпочинку, особливо територія, яка знаходиться не в самому Приморську, а по селах, набережна, там було пограбоване майже все, навіть лінолеум», – стверджує голова військової адміністрації.



За її даними, більшість підприємців Приморська залишилися у місті.

«Зараз вони торгують російськими товарами, годують «орків» (російських військових – ред.), і такі є. У них зараз найкращі часи для заробляння коштів, скажемо так, тому що там ціни дуже високі. Дехто не зміг виїхати, це різні обставини у людей. Деякі підприємці продовжують сплачувати податки, відповідно до своєї статутної діяльності на рахунок місцевого бюджету, попри те, що вони перебувають в окупації. Невелика кількість таких людей, але є», – розповіла Македонська.



Начальниця ВА Приморська впевнена, що на сьогодні окупанти мають повний перелік підприємців і обізнані з тим, хто і чим володіє у місті.

Вони облікували все, що є в Приморську. Весь бізнес, аграрний сектор, у них вся ця база даних є

«Вони саме почали з того, що вони облікували все, що є в Приморську. Весь бізнес, аграрний сектор, у них вся ця база даних є, вони все це обліковують. Що вони там планують, про це мені невідомо. Але те, що вони провели облік та аудит, це є. Тому що там є колаборантка, яка надала їм цю інформацію. Я думаю, що така інформація у них була заздалегідь», – запевняє вона.



За словами Македонської, окупаційна влада разом з військовими запрошували представників бізнесу «на бесіди».