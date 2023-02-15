Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Внаслідок удару по Покровську загинули троє людей, рятувальні роботи завершені – ОВА

Обстріл Покровська вранці 15 лютого також пошкодив чотири багатоповерхівки й школу

У Покровську на Донеччині завершилася рятувальна операція на місці влучання в будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері 15 лютого.

«За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені. Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей», – повідомив він.

Читайте також: 5% респондентів втратили близьких через війну, 17% не знають, де їхні рідні – «Рейтинг»

Обстріл також пошкодив чотири багатоповерхівки й школу, додав він.

Кириленко вчергове закликав жителів області евакуюватися.

Як повідомили раніше в Донецькій ОВА, вранці війська РФ завдали удару із РСЗВ «Смерч» по місту Покровськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG