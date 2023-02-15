Внаслідок удару по Покровську загинули троє людей, рятувальні роботи завершені – ОВА

У Покровську на Донеччині завершилася рятувальна операція на місці влучання в будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері 15 лютого.

«За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені. Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей», – повідомив він.

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Обстріл також пошкодив чотири багатоповерхівки й школу, додав він.

Кириленко вчергове закликав жителів області евакуюватися.

Як повідомили раніше в Донецькій ОВА, вранці війська РФ завдали удару із РСЗВ «Смерч» по місту Покровськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.