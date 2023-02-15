5% респондентів втратили близьких через війну, 17% не знають, де їхні рідні – «Рейтинг»

Більшість українців вважають пріоритетом під час правосуддя щодо воєнних злочинів покарання злочинців – про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг», оприлюднених 15 лютого.

«75% вважають, що пріоритетом під час правосуддя щодо воєнних злочинів має бути справедливе покарання воєнних злочинців, 21% – компенсація постраждалим», – йдеться в пресрелізі.

Кожен десятий респондент повідомив про пошкодження або руйнування житла, з них у 2% помешкання внаслідок цього стало непридатним до життя. У зоні бойових дій житло зруйноване в 9% учасників опитування, у 20% – частково пошкоджене.

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«Майже кожен десятий опитаний зазначив, що особисто або близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через війну. З них 66% зафіксували факти поранення документально. 17% мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз знаходяться. 5% мають серед близьких тих, хто загинув внаслідок війни. 3% – примусово депортованих в Росію, чи на окуповані території сходу, Криму», – повідомляють автори звіту.

Хоча 65 відсотків опитаних назвали українську правоохоронну систему ефективною в розслідуванні воєнних злочинів, лише 7% назвали найефективнішими для розгляду таких справ українські суди. 65% назвали найефективнішим судовим механізмом спеціальні установи, створені за участі національних та іноземних судів.

«Абсолютна більшість (96%) підтримують ідею залучення міжнародних правових організацій для документування воєнних злочинів Росії під час війни… Майже 90% підтримують ідею створення спеціальної судової системи (на кшталт антикорупційної) для здійснення правосуддя щодо злочинів вчинених під час війни Росії проти України», – йдеться в результатах.

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98% опитаних вважають політичну владу Росії винною у вчиненні воєнних злочинів проти України, 96% – російських військових, 87% – громадян Росії, яких 10% учасників назвали невинними.

Майже 40% опитаних назвали самосуд у випадку воєнних злочинів виправданим, 55% висловилися проти.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера з 23 по 26 грудня 2022 року. В ньому взяли участь 2 тисячі респондентів в усіх областях, крім Криму та окупованого Донбасу, а також регіонів, де був відсутній мобільний зв’язок.