Розслідування воєнних злочинів: у Франції розпочалося навчання 18 українських прокурорів і поліцейських

У Парижі розпочали навчальний курс з розслідування воєнних злочинів 18 прокурорів і поліцейських України, повідомило посольство Франції в Україні.

«13 лютого 18 прокурорів і поліцейських України розпочали навчальний курс із розслідування воєнних злочинів у Парижі. Курс, організований посольством Франції в Україні та Національною школою суддів Франції, відкрив Костянтин Аблазов, радник-посланник посольства України у Франції» – йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

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У січні в МВС повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 57 584 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів російськими військовослужбовцями та їхніми «пособниками».

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Москва, яка заявляє, що проводить «спеціальну військову операцію» в Україні, продовжує заперечувати навмисні напади на мирних жителів або вчинення інших воєнних злочинів, попри докази цього.