Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

МВС України повідомило про понад 57,5 тисяч зафіксованих злочинів військових РФ та їхніх спільників

Поховання загиблих під Ізюмом українських військових, тіла яких знайшли із зв’язаними руками, 16 вересня 2022 року

Від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 57 584 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів російськими військовослужбовцями та їхніми «пособниками», повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, найбільше – майже 46 тисяч проваджень – відкрито за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

Далі у переліку злочинів розташувалися «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «колабораційна діяльність», «державна зрада», «диверсія».

Російська влада заперечує звинувачення у навмисних атаках проти цивільного населення, а удари російського Міноборони по об’єктах енергетики називають відповіддю на дії українських військових. Москва також заперечує, що її військові вбивали в Україні мирних жителів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG