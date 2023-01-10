МВС України повідомило про понад 57,5 тисяч зафіксованих злочинів військових РФ та їхніх спільників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 57 584 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів російськими військовослужбовцями та їхніми «пособниками», повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, найбільше – майже 46 тисяч проваджень – відкрито за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

Далі у переліку злочинів розташувалися «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «колабораційна діяльність», «державна зрада», «диверсія».

Російська влада заперечує звинувачення у навмисних атаках проти цивільного населення, а удари російського Міноборони по об’єктах енергетики називають відповіддю на дії українських військових. Москва також заперечує, що її військові вбивали в Україні мирних жителів.