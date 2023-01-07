Лондон організує конференцію щодо воєнних злочинів в Україні – медіа

Велика Британія організує у березні цього року широке міжнародне обговорення відомостей про воєнні злочини, скоєні під час широкомасштабного російського вторгнення на територію України, повідомляє агентство DPA 7 січня.

На конференції в Лондоні за участі міністрів юстиції різних країн, як очікується, головуватиме керівник британського профільного відомства, заступник глави уряду Домінік Рааб спільно зі своїм колегою з Нідерландів.

Планується, що учасники зустрічі заслухають звіт прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про результати роботи цієї структури та про роль світової спільноти для підтримки розслідування.

Читайте також: «Не розрізняють добро і зло»: деградація російського суспільства як ресурс війни

Про підготовку конференції оголошено на тлі нових повідомлень про удари російської армії по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Внаслідок атак жителі українських міст та інших населених пунктів зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії та перебоями з водо- та теплопостачанням у період осінніх та зимових холодів.

Хан наразі розслідує звинувачення Києва на адресу російських військових. Українська влада стверджує, що в ході бойових дій, які тривають уже 11 місяців, солдати російської армії, що вторглася в країну, здійснювали позасудові розправи над мирним населенням, вдавалися до тортур і зґвалтувань. Київ також розцінює як воєнні злочини бомбардування цивільної інфраструктури.

«Російським військовим слід знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримуватимемо Україну, поки не переможе правосуддя», – наголошує Рааб.

Читайте також: «Ми вже досягли моральної перемоги»: Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби

Минулого року британський уряд запропонував Міжнародному кримінальному суду пакет допомоги, який включав додаткове фінансування на суму 1,2 мільйона доларів та поліцейське сприяння.

Російська влада заперечує звинувачення у навмисних атаках проти цивільного населення, а удари російського Міноборони по об’єктах енергетики називають відповіддю на дії українських військових. Москва також заперечує, що її військові вбивали в Україні мирних жителів.