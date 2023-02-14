Офіс генпрокурора: представнику Генштабу ЗС РФ Рудському повідомлено про підозру

Начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ повідомлено про підозру у веденні агресивної війни, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

За повідомленням, йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.



За даними слідства, з 2021 року по теперішній час він особисто планує та безпосередньо віддає накази підлеглим щодо застосування і оперативного управління військами РФ під час підготовки і здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України.

Крім того, 25 березня 2022 року підозрюваний взяв участь в засіданні, яке транслювалося на телевізійних каналах держави-агресора, де публічно виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, додають в Офісі генпрокурора.



У СБУ уточнюють, що йдеться про генерал-полковника Сергія Рудського.

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

У січні в МВС повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 57 584 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів російськими військовослужбовцями та їхніми «пособниками».

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Москва, яка заявляє, що проводить «спеціальну військову операцію» в Україні, продовжує заперечувати навмисні напади на мирних жителів або вчинення інших воєнних злочинів, попри докази цього.