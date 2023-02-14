Верещук про покарання за колабораціонізм у Криму: «не всі і не під одну гребінку»

Не всі жителі окупованого Росією Криму відповідатимуть за колабораціонізм після деокупації півострова українськими військовими, заявила в ефірі Радіо Крим.Реалії віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Я вважаю, що підхід до Криму має бути окремим, бо питання окупації Криму – це не питання 9 місяців чи року. Це питання 9 років. Звичайно, це має бути окреме законодавство, і питання притягнення до відповідальності за колабораціонізм має бути окремими статтями, над чим ми зараз і працюємо», – заявила Верещук.

За її словами, «зараз ми обговорюємо питання амністії, люстрації та притягнення до відповідальності (за колабораціонізм – КР)».

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«Не всі, хто залишився жити в Криму, – колаборанти. Не всі підпадатимуть під статтю про колаборантство. Не всі і не під одну гребінку», – зазначила віцепрем’єрка України. Верещук заявила, що їй імпонує механізм люстрації.

Раніше представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності та воєнні злочини, порушував права людини і вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.

При цьому Ташева заявила, що приватні підприємці, лікарі, електрики, пожежники, рядові співробітники російських адміністрацій, якщо вони не пішли на війну проти України і не вчиняли злочини, не повинні нести кримінальну відповідальність.

Наприкінці грудня минулого року очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим і силою, і дипломатією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оцінюючи перспективи деокупації Криму, заявив, що насамперед важливо отримати контроль над Мелітополем Запорізької області.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

20 січня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що «з воєнного погляду цього року буде дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією території України».