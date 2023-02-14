Війська РФ двічі за добу обстріляли медзаклад у Херсоні – влада

Російські війська двічі за добу обстріляли один із медзакладів Херсона, повідомляє у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.



За даними ОВА, під час атаки в лікарні перебували понад 30 людей – 26 пацієнтів та 7 медпрацівників – ніхто не постраждав.



«Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі. Через російський обстріл пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада повідомляла, що вранці російські війська обстріляли херсонський медзаклад – жертв вдалося уникнути, тому що люди, почувши гучні вибухи, вийшли у коридор.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.