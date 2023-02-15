Російські військові закрили для цивільних хірургічний корпус у Старобільську – Генштаб

Російські війська протягом доби завдали 17 авіаційних ударів по Україні, також здійснили 28 обстрілів України з реактивних систем залпового вогню по Покровську на Донеччині та по Херсонській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил увечері 15 лютого.

«Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі», – йдеться в зведенні.

За спостереженнями штабу, російські війська продовжують намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, зосереджують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Командування додає, російські та білоруські підрозділи продовжують «виконувати завдання» у районах, що межують із Україною. Тривають обстріли українських населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

«В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами», – повідомляє Генштаб.

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За його даними, російські окупанти обшукують приватні будинки в Новій Каховці на Херсонщині для вилучення човнів «для проведення диверсійних дій та провокацій».

Командування звітує про 11 авіаційних ударів по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки, а також про п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.