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Українські військові знищили російський Ка-52 – Генштаб ЗСУ

Це сталося на східному фронті. Фото ілюстративне

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«Наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та російської військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління військ РФ, їхні три райони зосередження живої сили та два склади боєприпасів, додають у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 286 гелікоптерів. Москва про свої втрати техніки не повідомляє.

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