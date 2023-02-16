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Росія не має достатньої бойової потужності для прориву на фронті – ISW

Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни

Росія не має невикористаних боєздатних резервів, здатних здійснити широкомасштабний наступ, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни.

«Те, що Росії бракує достатньої механізованої бойової потужності для прориву, узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що звичайні російські війська мають пройти значні зміни, перш ніж відновити здатність вести ефективну маневрену війну», – йдеться у щоденному звіті ISW.

Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни, кажуть аналітики.

«Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні ще більше зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, хоча РФ намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі. Україна, ймовірно, продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надає їй необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку», – йдеться у звіті.

Напередодні британська розвідка також заявляла, що військово-промислове виробництво у РФ не відповідає потребам для ведення війни в Україні. Британська розвідка звернула увагу, що недарма у цьому зв’язку президент РФ Володимир Путін та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв закликали збільшити виробництво танків у Росії та посилити оборонну промисловість.

Навдовзі минає рік, як Росія вторглася в Україну, і як кажуть західні аналітики, Кремлю відтоді не вдалося досягти своїх воєнних цілей. Невдачі армії РФ на полі бою і часто використання застарілої техніки розвінчали міф про «другу армію світу». На підсилення технічних спроможностей війська РФ вплинули західні санкції.

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