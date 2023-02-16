Росія не має достатньої бойової потужності для прориву на фронті – ISW

Росія не має невикористаних боєздатних резервів, здатних здійснити широкомасштабний наступ, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни.

«Те, що Росії бракує достатньої механізованої бойової потужності для прориву, узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що звичайні російські війська мають пройти значні зміни, перш ніж відновити здатність вести ефективну маневрену війну», – йдеться у щоденному звіті ISW.

Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни, кажуть аналітики.

«Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні ще більше зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, хоча РФ намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі. Україна, ймовірно, продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надає їй необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку», – йдеться у звіті.

Напередодні британська розвідка також заявляла, що військово-промислове виробництво у РФ не відповідає потребам для ведення війни в Україні. Британська розвідка звернула увагу, що недарма у цьому зв’язку президент РФ Володимир Путін та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв закликали збільшити виробництво танків у Росії та посилити оборонну промисловість.

Навдовзі минає рік, як Росія вторглася в Україну, і як кажуть західні аналітики, Кремлю відтоді не вдалося досягти своїх воєнних цілей. Невдачі армії РФ на полі бою і часто використання застарілої техніки розвінчали міф про «другу армію світу». На підсилення технічних спроможностей війська РФ вплинули західні санкції.