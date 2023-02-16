Міністр закордонних справ Ізраїлю повідомив, для чого приїхав в Україну

В Україну 16 лютого прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, повідомив сам високопосадовець у твітері.

«Я зустрінуся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою, знову відкрию посольство Ізраїлю у Києві, яке повернеться до безперервної та повноцінної діяльності. Відвідаю Бучу та Бабин Яр. Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину», – написав Коен.

Він вказав, що це перший візит ізраїльського міністра після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Своє перебування на посаді очільника зовнішньополітичного відомства Елі Коен розпочав із заяви, що Ізраїль «менше говоритиме публічно» про війну Росії проти України, але «наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться».

На початку лютого премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що його країна не відкидає надання військової допомоги Україні.

Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль надати Києву військову підтримку, Нетаньягу заявив, що «безумовно, розглядає» такий варіант. Він окремо зазначив, що в Ізраїлі готові розглянути постачання в Україну системи ПРО «Залізний купол».

Також голова уряду Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у переговорах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та США.