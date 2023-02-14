Глава Пентагону після «Рамштайну»: немає ознак підготовки масованої атаки РФ з повітря

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував новий наступ Росії.



«Ми бачимо багато активності у різних куточках України, на яких Росія зараз акцентує свої зусилля. Бачимо, що Росія посилає багато вояків на територію України..Тому дуже важливо, щоб був створений імпульс для допомоги Україні…Ми очікуємо побачити наступ України навесні. Ми працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо зброї», – сказав він на брифінгу за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».



За його даними, наразі немає ознак того, що Росія готує масову атаку з повітря.



«Стосовно того, що Росія готує масовану атаку з повітря, ми не бачимо цього. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Україна отримала якнайбільше техніки. Ви бачили Patriot та інше, але цього замало. Будемо працювати над цим ще активніше, бо загрози існують..», – додав він.



Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляє, що на українському фронті нині найгіршою ситуація є поблизу Бахмута на Донеччині.



«Найгірша ситуація поблизу Бахмута. Українські продовжують відбивати атаки. Я б описав це як війна на виснаження. Росіяни несуть величезні втрати. Немає якихось вишуканих військових дій. Вони використовують багато артилерії. Як довго це триватиме – важко сказати. Це може тривати кілька тижнів, це може продовжитися до того часу, коли росіяни виснажаться», – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.



Він сказав, що не може повідомити актуальні розвіддані щодо загроз.

«Єдине, що можу сказати, найбільші загрози – ракетні атаки, зокрема на Київ. Я не буду применшувати російські спроможності атакувати далі протягом наступних тижнів», – додав Міллі.

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») відбулося в Брюсселі 14 лютого. У цій зустрічі взяли участь понад 50 країн.

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Секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.