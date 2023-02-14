Остін після «Рамштайна»: щодо літаків для України не маю, що заявити

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін каже, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.



«Це питання (надання літаків Україні - ред.), щодо якого я не маю, що заявити. Працюємо з Україною зараз по питаннях, які зараз є найнагальнішими», – сказав він на брифінгу за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».

За його словами, союзники працюють над тим, щоб завести в Україну необхідне озброєння якнайшвидше і інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист України.

«США ніколи не може заборонять Польщі надавати озброєння (літаки - ред. ). Наша позиція полягає у тому, що рішення мають приймати інші країни. Ми не можемо їм диктувати нашу позицію. Що стосується того,чи будемо ми надавати F-16 – у мене немає жодних заяв зараз», – додав Ллойд Остін.

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Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») відбулося в Брюсселі 14 лютого. У цій зустрічі взяли участь понад 50 країн.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».