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Остін після «Рамштайна»: щодо літаків для України не маю, що заявити

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба»

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін каже, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

«Це питання (надання літаків Україні - ред.), щодо якого я не маю, що заявити. Працюємо з Україною зараз по питаннях, які зараз є найнагальнішими», – сказав він на брифінгу за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».

За його словами, союзники працюють над тим, щоб завести в Україну необхідне озброєння якнайшвидше і інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист України.

«США ніколи не може заборонять Польщі надавати озброєння (літаки - ред. ). Наша позиція полягає у тому, що рішення мають приймати інші країни. Ми не можемо їм диктувати нашу позицію. Що стосується того,чи будемо ми надавати F-16 – у мене немає жодних заяв зараз», – додав Ллойд Остін.

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Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») відбулося в Брюсселі 14 лютого. У цій зустрічі взяли участь понад 50 країн.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

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