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Понад 50 країн беруть участь у зустрічі «Рамштайн» у Брюсселі – Остін

Справа наліво: міністр оборони України Олексій Резніков, міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ перед початком зустрічі «Рамштайн», 14 лютого 2023 року

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував початок зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 14 лютого.

Остін оприлюднив відео вітання з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

«Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн, які беруть участь у КГОУ, підтримують вас у цій боротьбі за суверенітет України і самозахисті», – прокоментував Остін.

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») почалося в Брюсселі 14 лютого. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловлював переконання, що питання літаків буде обговорюватися на майбутній зустрічі міністрів оборони НАТО, яка також відбудеться у вівторок.

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