Понад 50 країн беруть участь у зустрічі «Рамштайн» у Брюсселі – Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував початок зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 14 лютого.

Остін оприлюднив відео вітання з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

«Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн, які беруть участь у КГОУ, підтримують вас у цій боротьбі за суверенітет України і самозахисті», – прокоментував Остін.

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») почалося в Брюсселі 14 лютого. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловлював переконання, що питання літаків буде обговорюватися на майбутній зустрічі міністрів оборони НАТО, яка також відбудеться у вівторок.