Столтенберґ очікує, що міністри оборони країн НАТО завтра обговорять питання літаків для України

Генеральний секретар НАТО Столтенберґ очікує, що питання літаків буде обговорюватися на майбутній зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочнеться у вівторок.



«Зараз також триває дискусія щодо питання літаків, і я очікую, що це також буде розглянуто завтра на зустрічі в Брюсселі», – сказав генсек НАТО, повідомляє агенція Reuters.



За його словами, постачання літаків в Україну, яка зазнала нападу з боку Росії, потребує термінової підтримки.



Столтенберґ також наголосив, що країни НАТО, які постачатимуть винищувачі в Україну, не будуть учасниками конфлікту.

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») має розпочатися завтра. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

Окрім того, засідання на рівні міністрів оборони під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 14-15 лютого 2023 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Європі, де виступив перед депутатами парламенту Британії, Європарламенту, як почесний гість взяв участь в саміті ЄС, а також провів низку зустрічей з європейськими лідерами. Зеленський у Європі казав, що, серед іншого, Україні потрібні сучасні літаки.