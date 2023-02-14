США не виключають передачу або реекспорт винищувачів F-16 Україні – Financial Times

США можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дати дозвіл на їхній реекспорт, пише Financial Times із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Як зазначає видання, американські чиновники визнають, що, найімовірніше, нададуть Києву «досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн».

За даними Financial Times, питання надання літаків обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 14 лютого.

Для Києва питання постачання винищувачів «не менш важливе», ніж питання постачання боєприпасів, зазначили співрозмовники FT.

Як пише видання, головну увагу на зустрічі в Брюсселі буде приділено постачанню Україні боєприпасів та систем протиповітряної оборони (ППО), оскільки саме це необхідно українській армії на тлі наступу Росії.

«Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО», – розповів співрозмовник FT.

Також, за даними видання, на зустрічі у форматі «Рамштайн» може обговорюватися встановлення прямих контактів між Україною та західними компаніями з виробництва зброї.

Після схвалення постачання Україні танків західного виробництва Київ почав активно домагатися отримання винищувачів.

Прем’єр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв розпочати навчання українських пілотів вже навесні та доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків.

Президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на запитання про можливість постачання, говорив, що «в принципі, ніщо не виключено».

Питання передачі винищувачів МіГ-29 опрацьовує Словаччина.