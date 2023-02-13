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Перед зустріччю «Рамштайн» Залужний обговорив ситуацію на фронті з командувачем сил США в Європі

Валерій Залужний розповів Каволі про оперативну обстановку на фронті та подальші плани

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі – про це він повідомив 13 лютого.

Розмова відбулася напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України, запланованої на 14 лютого.

«Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій», – заявив Залужний.

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Головнокомандувач додав, що перемога України означатиме не лише звільнення окупованих територій, а й «створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу».

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») має розпочатися завтра. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

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