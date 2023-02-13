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Столтенберґ: НАТО планує збільшити запаси боєприпасів

«Тому нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у наші виробничі потужності», – сказав Єнс Столтенберґ

НАТО планує збільшити запаси боєприпасів, які виснажуються через війну в Україні, заявив журналістам у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів (...) Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість. (...) Тому нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у наші виробничі потужності», – сказав Столтенберґ, якого цитує агенція Reuters.

За його словами, НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

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Цю заяву Єнс Столтенберґ зробив напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України (так званого «Рамштайн-9»), на якому, серед іншого, очікується обговорення формування «запасу міцності по боєприпасам».

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