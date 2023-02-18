У Міноборони Німеччини кажуть, що Україна має перемогти у війні, інакше «це буде лише початком»

Україна повинна обов’язково перемогти Росію у повномасштабній війні, наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого, пише видання Welt.

За словами німецького чиновника, військова допомога Заходу Україні є способом стримувати інші напади російської армії.

«Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України. І якщо Путін (Володимир Путін, президент РФ – ред.) доб’ється свого, це буде лише початком. Оскільки ні дипломатія, ні жорсткі економічні санкції не змінили напрямок руху Путіна, наша демонстрація сили є правильною відповіддю», – додав міністр.

Конференція в Мюнхені відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Раніше газета Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що Rheinmetall виготовить 300 тисяч боєприпасів на своєму заводі в Нижній Саксонії та розпочне поставки в Україну в липні.

За останніми даними, уряд Німеччини надав Україні 32 самохідні установки GEPARD, а також близько 6000 боєприпасів.