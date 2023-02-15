У Німеччини «достатньо великі» запаси боєприпасів для Gepard – Пісторіус

У Німеччини запаси боєприпасів для систем Gepard, які використовуються в Україні, «достатньо великі», заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, повідомляє Guardian.

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі, Пісторіус сказав, що запасів боєприпасів для Gepard «має вистачити до літа».

Ця заява міністра прозвучала через день після того, як він повідомив, що Німеччина підписала контракти з Rheinmetall про виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard.

Раніше газета Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що Rheinmetall виготовить 300 тисяч боєприпасів на своєму заводі в Нижній Саксонії та розпочне поставки в Україну в липні.

За останніми даними, уряд Німеччини надав Україні 32 самохідні установки GEPARD, а також близько 6000 боєприпасів.