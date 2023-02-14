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Німеччина розпочне виробництво снарядів до Gepard, які надали Україні – ЗМІ

Зенітні системи Gepard з Німеччини. Фото ілюстративне

Німеччина розпочне виробництво снарядів до установок Gepard, які надали Україні, повідомляє видання Bloomberg.

Як повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, німецький оборонний підрядник Rheinmetall AG одразу почне виробництво боєприпасів для САУ Gepard.

Напередодні зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Пісторіус сказав, що контракти підписано, а виробництво розпочнеться «негайно».

Раніше газета Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що Rheinmetall виготовить 300 тисяч боєприпасів на своєму заводі в Нижній Саксонії та розпочне поставки в Україну в липні.

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца планує виділити 20 мільярдів євро (21,5 мільярда доларів) на боєприпаси в найближчі роки.

За останніми даними, уряд Німеччини надав Україні 32 самохідні установки GEPARD, а також близько 6000 боєприпасів.

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