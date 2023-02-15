Країни НАТО збільшують виробництво снарядів для 155-міліметрової артилерії – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів і їм необхідно ще більше збільшити це виробництво, щоб допомогти Україні протистояти Росії.



«(Виробництво) Артилерійських снарядів 155-калібру збільшується», – сказав журналістам генсекретар НАТО, якого цитує агенція Reuters.



«Тож так, все відбувається, але нам потрібно продовжувати, нам потрібно активізуватися ще більше. Зараз це стає жорстокою війною на виснаження, а війна на виснаження – це війна матеріально-технічного забезпечення», – додав він.

На початку лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для стримування потенційного нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу 155-міліметрову артилерію та інші засоби ураження. За його словами, пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї.