Білий дім: на початку березня зустрінуться Байден і Шольц, обговорюватимуть Україну

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку березня зустрінуться у Вашингтоні.



«Президент Байден з нетерпінням чекає можливості привітати канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі в п’ятницю, 3 березня 2023 року. Візит канцлера – це можливість підтвердити глибокі дружні зв'язки між Сполученими Штатами та нашим союзником по НАТО Німеччиною», – йдеться у повідомленні Білого дому.

За повідомленням, вони мають обговорити поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки.

Байден і Шольц також розглянуть співпрацю з низки питань регіональної та глобальної безпеки, включаючи спільну роботу над викликами, які створює Китай.

Як США, так і Німеччина надають військову підтримку Україні, яка від лютого минулого року протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.