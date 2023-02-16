Країни НАТО можуть збільшити виробництво зброї на рівні потреб України – Яблонський

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив 15 лютого, що для членів НАТО «цілком можливо» наростити виробництво боєприпасів зі швидкістю, необхідною для підтримки України.

«Це можливо. Це витрати, які ми здійснюємо майже рік. Це витрати, які ми повинні здійснювати, якщо ми хочемо уникнути набагато більших витрат. Ціна нестабільності. Ціна війни по всій Європі, тому що (російський президент Володимир) Путін не зупиниться, якщо ми цього не зробимо», – сказав польський високопосадовець в інтервʼю CNN.

Заступник міністра додав, що «у нас є ресурси... нам потрібна лише політична воля, щоб використати ці ресурси». Яблонський також сказав, що Польща нарощує виробництво зброї не лише для того, щоб допомогти Україні, але й для того, щоб забезпечити добре оснащення своєї армії.

Щодо того, чи надасть Польща винищувачі Києву, Яблонський сказав, що нічого відкидати не можна.

Польща, яка прийняла сотні тисяч українських біженців, є одним із головних адвокатів України і послідовно виступає за надання Києву всіх видів зброї, яких він потребує у війні з Росією. Польща оголосила про готовність надати танки Leopard 2 ще до того, як остаточне рішення з цього питання ухвалила країна-виробник, Німеччина.