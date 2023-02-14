Країни-учасники «Рамштайну» підтримають Україну під час весняного контрнаступу – Остін

«Країни доброї волі» продовжать допомагати Україні в її захисті проти російської агресії, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час вступної промови на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 лютого.

«Світ був натхненний стійкістю українського народу і мужністю українських військових. Навіть на тлі невдач Україна продемонструвала, що вона переможе. Більше країн терміново почали допомагати Україні у боротьбі за її територію, суверенітет і свободу. Ваша присутність тут лише доводить, що країни доброї волі з усього світу продовжують нарощувати допомогу і дбають, аби будь-які невдачі були лише тимчасовими», – сказав Остін.

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Він додав, що західні партнери нададуть підтримку, яку обіцяли Україні: «Ми будемо підтримувати боротьбу України за свободу в довгу і заздалегідь допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні».

Остін нагадав, що США, Німеччина й Нідерланди разом працюють над наданням Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, вісім країн – Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди – спільно працюють над переданням Україні танків Leopard.

Водночас міністр оборони США додав, що партнери мають «ще багато зробити і посилити фокус».

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«Україна має термінові запити в цей вирішальний момент у ході війни. Президент Зеленський підкреслив потреби України в більшій кількості обладнання на останній зустрічі Рамштайн», – зазначив він.

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») почалося в Брюсселі 14 лютого. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше висловлював переконання, що питання літаків буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони НАТО, яка також відбудеться у вівторок.