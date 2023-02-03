Польща очікує, що 40 країн будуть проти участі російських спортсменів в Олімпіаді

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук висловив очікування, що кілька десятків країн виступлять проти участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

«Я думаю, що наступного тижня... побачить світ дуже тверда позиція з боку представників цих 40 країн», – сказав він 2 лютого державному телебаченню.

Позиція буде «дуже чітко виступати проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх», додав міністр.

Він висловив сподівання, що серед цих країн, зокрема, будуть члени Європейського союзу і Велика Британія.

Напередодні Латвія, Литва, Естонія та Польща засудили спроби Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань.

В ухваленій 2 лютого спільній заяві міністри спорту чотирьох країн звинуватили МОК у створенні спеціальних винятків, які дозволяють «використовувати спорт для легітимізації та відвернення уваги від загарбницької війни Росії проти України».

Міністри закликають міжнародні спортивні організації продовжити заборону на виступи спортсменів із Росії та Білорусі.

Україна та найближчі союзники Києва вимагають повністю заборонити участь російських спортсменів через війну, яку Москва веде проти українців, у тому числі і спортсменів. Росія наполягає на знятті всіх обмежень, стверджуючи, що Олімпіада не має бути політизованою.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає «шлях» для участі росіян і білорусів у літніх Іграх 2024 року в Парижі. Позиція керівників МОК полягає в тому, що такі спортсмени мають виступати під олімпійським прапором і не підтримувати публічно війну, яку Росія веде проти України, використовуючи в тому числі і територію Білорусі. Водночас МОК не вимагає від потенційних учасників Олімпіади засудження ними агресії Москви.