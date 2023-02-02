Польща та країни Балтії засуджують намір МОК допустити росіян та білорусів на Олімпіаду

Латвія, Литва, Естонія та Польща засудили спроби Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. В ухваленій 2 лютого спільній заяві міністри спорту чотирьох країн звинуватили МОК у створенні спеціальних винятків, які дозволяють «використовувати спорт для легітимізації та відвернення уваги від загарбницької війни Росії проти України».

Міністри закликають міжнародні спортивні організації продовжити заборону на виступи спортсменів із Росії та Білорусі.

«Ми високо цінуємо всі міжнародні спортивні організації та федерації, які усунули спортсменів і представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань та організацій, і закликаємо їх не змінювати своєї позиції, доки Росія та Білорусь не припинять агресію проти України», – ідеться в заяві.

Україна та найближчі союзники Києва вимагають повністю заборонити участь російських спортсменів через війну, яку Москва веде проти українців, у тому числі і спортсменів. Росія наполягає на знятті всіх обмежень, стверджуючи, що Олімпіада не має бути політизованою.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає «шлях» для участі росіян і білорусів у літніх Іграх 2024 року в Парижі. Позиція керівників МОК полягає в тому, що такі спортсмени мають виступати під олімпійським прапором і не підтримувати публічно війну, яку Росія веде проти України, використовуючи в тому числі і територію Білорусі. Водночас МОК не вимагає від потенційних учасників Олімпіади засудження ними агресії Москви.