Латвія не відправлятиме своїх спортсменів на Олімпіаду, якщо в ній братимуть участь Росія та Білорусь

Латвія не відправлятиме своїх спортсменів на Олімпійські ігри, в яких будуть брати участь громадяни Росії та Білорусі, поки триває вторгнення в Україну, заявив речник Олімпійського комітету країни.



«Якщо нам потрібно ухвалити рішення зараз, ми, звичайно, не підемо на такі змагання», – сказав Reuters речник, додавши, що ситуація в Україні може змінитися до проведення спортивної події.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.

Після цього президент України Володимир Зеленський написав листа президентові Франції Емманюелю Макрону через можливу участь російських спортсменів у Олімпіаді в Парижі. Він закликав організаторів не дозволити Росії використовувати «її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму».

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Міністерство закордонних справ Росії раніше заявило, що будь-які спроби витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією» в Україні, «приречені на провал».

Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України після того, як організація не виключила можливості надати росіянам право пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри.

Олімпійські ігри мають відбутися у 2024 році в Парижі.