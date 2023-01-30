Серед російських медалістів на Олімпіаді-2020 були члени ЦСК армії Росії – Кулеба

Серед спортсменів, які здобували медалі на Олімпійських іграх у Токіо в 2021 році, були члени Центрального спортивного клубу російської армії. Про це нагадав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи позицію Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

«Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них вибороли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Тієї армії, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує і грабує. Ось кого неосвічений МОК хоче поставити під білі прапори, дозволивши їм змагатися», – заявив голова МЗС.

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Центральний спортивний клуб російської армії (ЦСКА) – це російський спортивний клуб, який входить до Міністерства оборони Росії як автономна установа.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.

У МОК зазначили, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів.

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В Олімпійському комітеті Росії розкритикували пропозиції МОК. Там назвали нову пропозицію «спробою зробити крок у бік спортсменів», яка водночас є «двома кроками в протилежному напрямку».

У лютому 2022 року, після вторгнення російських військ в Україну, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Тоді ж МОК зажадав від спортивних організацій у всьому світі відмовитися від проведення заходів у Росії та Білорусі та не демонструвати їхні прапори. У грудні 2022 року організація залишила ці обмеження чинними.