«Щоб побачив на власні очі, що нейтральності не існує». Зеленський запросив голову МОК у Бахмут

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Бахмута на Донеччині, де ситуація на фронті залишається «надзвичайно гострою».

«Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом і Вугледаром – залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою… І, до речі, запрошую пана Баха в Бахмут. Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує», – сказав президент під час звернення 27 січня.

Реагуючи на позицію МОК, який закликав спортивні федерації допустити російських і білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов, Зеленський наголосив, що «не буває нейтральності, коли триває така війна».

«Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», – сказав голова держави.

«Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче – у паризькій Олімпіаді», – додав він.

За словами президента, українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу українського народу від російської агресії.

«Російські удари забрали життя сотень українців і українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному», – наголосив Зеленський.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.

«Лише спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, можуть брати участь у змаганнях. Це означає, що, по-перше, змагатися можуть лише ті, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні, по-друге, лише ті спортсмени, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень», – ідеться в заяві організації.

У МОК зазначили, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів.

В Олімпійському комітеті Росії розкритикували пропозиції МОК. Там назвали нову пропозицію «спробою зробити крок у бік спортсменів», яка водночас є «двома кроками в протилежному напрямку».

У лютому 2022 року, після вторгнення російських військ в Україну, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Тоді ж МОК зажадав від спортивних організацій у всьому світі відмовитися від проведення заходів у Росії та Білорусі та не демонструвати їхні прапори. У грудні 2022 року організація залишила ці обмеження чинними.