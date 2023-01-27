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«Щоб побачив на власні очі, що нейтральності не існує». Зеленський запросив голову МОК у Бахмут

Володимир Зеленський відреагував на позицію МОК, який закликав спортивні федерації допустити російських і білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Бахмута на Донеччині, де ситуація на фронті залишається «надзвичайно гострою».

«Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом і Вугледаром – залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою… І, до речі, запрошую пана Баха в Бахмут. Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує», – сказав президент під час звернення 27 січня.

Реагуючи на позицію МОК, який закликав спортивні федерації допустити російських і білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов, Зеленський наголосив, що «не буває нейтральності, коли триває така війна».

«Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», – сказав голова держави.

«Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче – у паризькій Олімпіаді», – додав він.

За словами президента, українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу українського народу від російської агресії.

«Російські удари забрали життя сотень українців і українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному», – наголосив Зеленський.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.

«Лише спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, можуть брати участь у змаганнях. Це означає, що, по-перше, змагатися можуть лише ті, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні, по-друге, лише ті спортсмени, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень», – ідеться в заяві організації.

У МОК зазначили, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів.

В Олімпійському комітеті Росії розкритикували пропозиції МОК. Там назвали нову пропозицію «спробою зробити крок у бік спортсменів», яка водночас є «двома кроками в протилежному напрямку».

У лютому 2022 року, після вторгнення російських військ в Україну, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Тоді ж МОК зажадав від спортивних організацій у всьому світі відмовитися від проведення заходів у Росії та Білорусі та не демонструвати їхні прапори. У грудні 2022 року організація залишила ці обмеження чинними.

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