Гутцайт: Україна може бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо МОК допустить Росію та Білорусь

Україна може бойкотувати літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі через позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який за певних умов допускає участь спортсменів Росії та Білорусі. Про це 26 січня написав у фейсбуці президент Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявив, що Україна виступає категорично проти допуску на змагання російських і білоруських спортсменів. І в разі якщо представникам РФ і Білорусі дозволять брати участь в Олімпіаді-2024, українські спортсмени можуть бойкотувати турнір.

«Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях! У даний час йде робота щодо подальших можливих кроків і першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимося від участі в Олімпіаді», – наголосив Гутцайт.

Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів. Про це організація повідомила в коментарі до заяви МОК під назвою «Солідарність із Україною, санкції проти Росії та Білорусі та статус спортсменів із цих країн».

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.